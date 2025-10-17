自民党の高市総裁と日本維新の会の藤田共同代表は17日、2日目の連立協議を行いました。維新が連立の絶対条件としている国会議員定数の削減について、自民党は大筋で受け入れる方向で最終調整に入りました。日本維新の会 藤田共同代表「結論としては今回の協議については大きく前進したと両者で受け止めています。最終の調整を行っていく」連立協議では、社会保障改革や副首都構想、企業・団体献金の廃止を含む政治改革などの政策に