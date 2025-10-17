ソフトバンクとのCSファイナルステージ第3戦に先発した日本ハムの伊藤＝みずほペイペイドーム日本ハムの伊藤が制球良く攻め、8回を5安打無失点で毎回の11奪三振。打線は一回に郡司の犠飛で先制し、四回にレイエスがソロ。七回は山県のソロと郡司の3点二塁打で突き放した。ソフトバンクは上沢が6失点と踏ん張れなかった。4回日本ハム無死、レイエス（奥）に本塁打を浴びた上沢＝みずほペイペイドーム