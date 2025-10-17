１７日の川崎競馬１１Ｒで矢野貴之騎手（４１）＝大井・フリー＝が、カラリパヤットに騎乗して１着。地方競馬通算３０００勝を達成した。２００２年４月１２日の初騎乗から１万９９９８戦目。現役の地方競馬騎手では１１人目（ばんえい競馬を除く）。重賞勝利は２０年のＪＢＣスプリント・Ｊｐｎ１（サブノジュニア）など６４勝。また、９月７日に韓国ソウル競馬場で行われた国際グレード競走コリアカップ（Ｇ３）でディクティオ