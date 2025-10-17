「兵庫ゴールドカップ」（１７日、園田）６番人気で浦和のポリゴンウェイヴが、スタートからのハナ争いを制して逃げ切り、重賞３勝目を挙げた。２着は２番人気で船橋のストライクオンが直線で内を突いて３／４馬身差まで迫り、３着には１番人気で船橋のコパノパサディナが３番手追走から続いた。ホッカイドウ所属の落合玄がポリゴンウェイヴをようやく重賞勝利へと導いた。「元々は門別で期待されていたのに、重賞で勝たせら