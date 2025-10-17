アンジェス 創業者の森下竜一氏アンジェスは、閉塞性動脈硬化症の遺伝子治療薬「コラテジェン」を、2026年内をめどに米国での生物製剤承認申請（BLA）に向けて取り組みを加速している。今年8月に、ドイツの大手製薬企業ベーリンガーインゲルハイムと製造に関する協業を開始。昨年9月には、米国での第II相臨床試験の結果が良好であることを受け、米国FDA（食品医薬品局）からブレイクスルーセラピー（画期的新薬）に指定されている