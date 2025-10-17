ブランド公式エバンジェリストに就任した林修先生ドリームファクトリーが展開する、全国約4000店舗で取り扱われているトータルボディケアブランド「ドクターエア」は、理美容に特化した新ライン「ドクターエア ビューティ」を立ち上げ、今期中に複数の新製品を発売する。これにともない、予備校講師でありタレントの林修先生がブランド公式エバンジェリスト（伝道師）に就任。10月16日、17日の2日間にわたり、新製品発表会を開催し