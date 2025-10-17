◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第3戦 日本ハム 6-0 ソフトバンク(17日、みずほPayPayドーム)日本シリーズ進出へ王手をかけたソフトバンクは、先発・上沢直之投手が7回途中まで粘りの投球を披露するも6失点。打線は相手先発・伊藤大海投手ら日本ハム投手陣の前に得点を奪えず敗れました。上沢投手は初回に先制されると、4回にも先頭のレイエス選手にソロ本塁打を浴び、リードを許す展開となります。その後、6回まで相手