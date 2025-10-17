◇プロ野球セ・リーグ CSファイナルステージ第3戦 阪神4-0DeNA(17日、甲子園球場)DeNAが阪神に3連敗しクライマックスシリーズ敗退。甲子園球場から戦いを終えたDeNAの三浦大輔監督や選手たちへ大きな拍手が送られました。阪神に連敗しアドバンテージ含め0勝3敗で迎えた第3戦、DeNAは先発のケイ投手が初回に佐藤輝明選手に3ランを打たれるなど4失点。打線は阪神の郄橋遥人投手から得点が奪えず敗れました。DeNAのメンバーは阪