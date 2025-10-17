俳優の吉瀬美智子さんは10月17日、自身のInstagramを更新。家族で高級ホテルに滞在したことを明かしました。【写真】吉瀬美智子が過ごす高級ホテル「ステキな思い出がいっぱいできますように」吉瀬さんは「家族でリゾート地ダナンのインターコンチネンタル ダナン サンペニンシュラへ」とつづり、9枚の写真を1枚にまとめたショットを投稿。ベトナム・ダナンにある5つ星の高級リゾートホテルで家族と過ごした様子を報告しました。写