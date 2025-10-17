「ポテトチップス 贅沢ショコラ」カルビーは、ポテトチップスにチョコレート（準チョコレートを使用）をかけて甘じょっぱい贅沢な味わいが楽しめる新商品「ポテトチップス 贅沢ショコラ」を10月20日から全国のコンビニエンスストア以外の店舗で期間限定発売する（来年4月上旬終売予定）。「ポテトチップス 贅沢ショコラ」は、厚切りカットのポテトチップスに、チョコレートをライン状にトッピングした秋冬限定商品。2011年から毎年