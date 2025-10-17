『Jリーグの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は・小林健志さん「福島ユナマガ」・鈴木康浩さん「栃木フットボールマガジン」上記の2名が集合し 『福島ユナイテッドFC 2年目の寺田体制の進化』 などについて語った動画となります。◯関連LIVE大詰めの秋、昇格争いを徹底展望。J3座談会ライブ【栃木SC×福島】