お笑いコンビ・かまいたちの山内健司さんは10月17日、自身のInstagramを更新。豪華なリビングで子どもと将棋を指している様子を公開し、話題を呼んでいます。【写真】かまいたち山内、親子で仲良く対局子どもと将棋を指せるように山内さんは「長男と将棋を指せる日が想像より早くきました」とつづり、4枚の写真を掲載。1枚目には、大きなダイニングテーブルの上で、子どもと将棋を指している様子が写っています。将棋盤については