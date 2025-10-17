任期満了にともなう県都＝山口市の市長選挙が19日告示されます。これまでに現職1人・新人1人が立候補を表明していて、一騎打ちとなる公算が大きくなっています。山口市長選挙に立候補を表明しているのは現職で2期目を目指す伊藤和貴さん67歳と社会福祉法人理事長の佐々木信夫さん87歳の2人です。現職の伊藤和貴さんは「ずっと元気な県都 山口」をテーマに掲げ、地域交流センターの機能強化、大学と地域との連携強化な