大阪・ＡＢＣテレビ「ｎｅｗｓおかえり」が１７日、放送され、国民民主党・玉木雄一郎代表がリモートで出演した。日本維新の会が自民党との連立に向けた政策協議を始めたことについて「この急接近、正直驚いた？」と聞かれた玉木氏は「正直驚きました」と明かし、「ガックシ、というか、驚いたということです」「ちょっと残念」などと説明した。元日本テレビで政治ジャーナリスト・青山和弘氏は「まずは玉木さんが今回の臨時