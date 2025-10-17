１０月１７日午前０時半ごろから午前４時すぎにかけて、札幌市が設置した監視カメラに複数回にわたって写り込む１頭のクマ。クマは周辺をうろつき、何かを探しているようにも見えます。「工事関係者、ハンターさんのみ進行可になります」その後、通行が規制され、緊張感が高まりました。クマが出没したのは、札幌市手稲区手稲金山にある高齢者施設の近くです。午前９時５０分ごろ、市が設置した監視カメラにクマが映り込んだ