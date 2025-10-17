◇セCSファイナルステージ第3戦阪神4―0DeNA（2025年10月17日甲子園）「2025JERAクライマックスシリーズ（CS）セ」のファイナルステージ（S）第3戦の阪神―DeNA戦が17日に行われ、阪神が4―0で勝利し、3連勝で日本シリーズへの進出を決めた。試合後のセレモニーで今CSのMVPに森下翔太外野手（25）が選ばれたことが発表されると、スタンドからは大きな拍手が沸き起こった。森下は第1戦で決勝打、第2戦ではサヨナラ