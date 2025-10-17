県内各地で、日中は季節外れの暑さが続いています。 17日は、4つの地点で30℃以上の真夏日となりました。 長崎市内も30.2℃と、9月上旬並み。 10月中旬なのに、昼間はまだ半袖でいい体感でした。 ですが、この週末を境にようやく季節が進みそうです。 南部、北部の週間予報を見てみますと、 20日月曜にかけて、だんだんと気温が下がり始め、 21日火曜日からは、最低気温が10℃台になっていきます。 24日金曜日に