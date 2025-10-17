「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神４−０ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）リーグ２位のＤｅＮＡが敵地で痛恨の３戦３敗。下克上を果たせずに敗退となった。打線は相手先発・高橋の両コーナー、低めに制球された直球、変化球の前にきりきり舞いさせられた。三回先頭・石上から四回途中の佐野まで５者連続三振の屈辱も味わった。左腕に八回１死まで“ノーノー”に抑え込まれた。代打・松尾の中前打から３連打で