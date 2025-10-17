2位から2年連続で日本一を目指したDeNAの2025年の戦いが終わった。2位でレギュラーシーズンを終えたDeNAは、巨人とのファーストステージを2連勝。特にファーストステージ第2戦は5−6の11回裏二死走者なしから、石上泰輝が内野安打で出塁。続く林琢真の打席中に二塁盗塁を決めると、林のレフト前のあたりで二塁走者・石上が同点のホームを踏んだ。代打・度会隆輝のライト前安打で一、三塁とし、最後は蝦名達夫のレフト前の適時