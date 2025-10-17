CSファイナルステージ第3戦○ 阪神 4 − 0 DeNA ●＜10月17日甲子園＞リーグ優勝した阪神が17日、2位・DeNAとの2025JERAクライマックスシリーズセ ファイナルステージ第4戦に勝利。アドバンテージの1勝を含めて対戦成績を4勝0敗とし、日本シリーズ進出を決めた。先発・高橋遥人は0−0の初回一死走者なしで桑原将志をサード・佐藤輝明の失策で出塁を許すも、佐野恵太を二ゴロ、筒香嘉智を左飛に打ち取り、0で切り抜ける。その