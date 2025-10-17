10月19日（日）に京都競馬場で行われる、第30回秋華賞（3歳オープン・牝・G1・芝2000m・1着賞金＝1億1000万円）の枠順は下記の通り。桜花賞馬エンブロイダリーは6枠11番へ、オークス馬カムニャックは8枠17番へ入った。共に強烈な差し脚も持ち味の2頭。土曜日は夕方から日曜明け方にかけて雨予報。波乱も予感させる牝馬クラシック最後の一冠はどの馬に！？注目の発走は19日（日）15時40分。【秋華賞】出走馬の調教後の馬体重土曜