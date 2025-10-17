10月28日に赤坂御苑で行われる「秋の園遊会」にご招待をいただきました。光栄この上ない、という表現はこういうときのためにあるのだなと、もう少し先のことなのにいまから身の引き締まる思いを感じています。仕事を長く続けていると、文字通りご褒美のようないいことが降ってくるものなのですね。さて今週末は、土曜は東京で富士Ｓのマジックサンズなどに騎乗して、日曜は京都に帰ってきて秋華賞に参戦です。騎乗馬エリカエク