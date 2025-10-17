DeNAはCSファイナル3連敗…阪神が2年ぶりに日本シリーズ■阪神 4ー0 DeNA（17日・甲子園）阪神は17日、甲子園で行われたDeNAとのクライマックスシリーズ（CS）ファイナルステージ第3戦に勝利した。3連勝でアドバンテージを含めた対戦成績を4勝0敗とし、無傷で2年ぶりの日本シリーズ進出を決めた。試合後はDeNA・三浦大輔監督に、阪神・藤川球児監督から花束が贈呈された。場内は「三浦コール」に包まれた。第1戦は4投手のリレ