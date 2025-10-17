◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・最終ステージ第３戦ソフトバンク０―６日本ハム（１７日・みずほペイペイドーム）日本ハム・新庄剛志監督がＣＳ初勝利を挙げた。負ければ敗退が決まる一戦は初回、郡司の右犠飛で先制すると、４回にはレイエスが左越えソロ。７回には山県の左越えソロ、郡司の３点二塁打で４点を追加した。郡司は２戦目まで無安打とブレーキだったが、新庄監督の４番起用に最高の形で応え