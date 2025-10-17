◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ最終ステージ第３戦阪神４―０ＤｅＮＡ（１７日・甲子園）阪神が今季の全日程を終えたＤｅＮＡを粋な形で送り出した。試合後にＤｅＮＡナインが左翼スタンドにあいさつを終えると、藤川監督がグラウンドに登場。ホームベース上で一礼して、今季限りで退任する三浦監督に花束を手渡した。２人で言葉を交わすと、場内は「ミウラ、ミウラ！」の大合唱。大型スクリーンにも「横