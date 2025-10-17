静岡市葵区の中心部で17日、大地震に備えた防災訓練が行われました。この防災訓練は「静岡呉服町名店街」が主催したものです。17日は、静岡市で震度6強の地震が発生したことを想定し、百貨店では7階から出火したとして従業員が初期消火の手順などを確認しました。このほか、消防が「はしご車」を使用して逃げ遅れた客を救助する訓練なども行われました。静岡呉服町名店街では、2026年以降もこの訓練を行っていくといいうことです。