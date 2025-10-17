◇セCSファイナルステージ第3戦DeNA0−4阪神（2025年10月17日甲子園）DeNAは阪神に敗れ、2年連続の日本シリーズ進出を逃した。今季限りでの退任を発表している三浦大輔監督（51）にとっては最後の指揮になった。3連敗で終戦。試合終了直後は阪神ファンの歓喜の六甲おろしが終わるのを待って、ナイン全員で甲子園のスタンドに一礼した。本塁付近で阪神・藤川監督から花束を贈られると、笑顔で握手し言葉を交わした。そ