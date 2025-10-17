1回阪神1死一、二塁、佐藤輝が中越えに先制3ランを放つ＝甲子園阪神が無失点リレーで快勝。高橋が七回まで無安打と好投し、ピンチを招いた八回は石井が好救援。九回は岩崎が締めた。打線は一回に佐藤輝が先制3ラン、三回に大山が適時二塁打を放った。DeNAは後手に回り、打線が沈黙した。力投する阪神・高橋＝甲子園