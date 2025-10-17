プロ野球セ・リーグのCSファイナルステージ第3戦でDeNAに勝利し、日本シリーズ進出を決め笑顔の佐藤輝（右から3人目）ら阪神ナイン＝17日、甲子園球場プロ野球のクライマックスシリーズ（CS）は17日、セ、パ両リーグのファイナルステージ第3戦が行われ、セでは阪神が4―0でレギュラーシーズン2位のDeNAを下して3連勝とし、リーグ優勝によるアドバンテージを含めて4勝となり2年ぶり8度目の日本シリーズ進出を決めた。第2戦でサ