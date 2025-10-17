神戸―鹿島後半、神戸・扇原（奥）と競り合う鹿島・鈴木＝ノエスタ明治安田J1第34節第1日（17日・ノエビアスタジアム神戸ほか＝2試合）首位の鹿島が神戸と0―0で引き分け、勝ち点66とした。神戸は同61。広島はFC東京と0―0で引き分けて、勝ち点59となった。FC東京は同42。