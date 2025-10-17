国民民主党の玉木代表は17日夜、BSフジの「プライムニュース」に出演し、日本維新の会が連立入りも視野に自民党と目指す政策合意で「絶対条件」とする議員定数の削減について、法案が提出された場合には「賛成する」と述べ、21日に召集される臨時国会の冒頭で処理するよう呼びかけた。議員定数の削減については、維新の吉村代表が17日午前、フジテレビの番組で、自民党との政策協議で求めている12項目の政策の中でも「絶対条件」だ