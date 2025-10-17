渋谷の街を舞台に、音楽・アート・ファッションを融合するライフスタイルホテル、ホテルインディゴ東京渋谷が、THE RAMPAGE・浦川翔平さんとのコラボ企画 “Holiday Treat Session” を開催♡ この冬、ただのクリスマスイベントではなく、音楽とスイーツが交差する特別な時間をお届けします。早期予約特典付きケーキや、2日間限定のコース料理も用意され、心温まるホリデー体験が始まります♪