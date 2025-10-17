俺はヒロト。妻のエミリと長男のコウタ（小3）、次男のソウジ（年長）の4人暮らし。3人目を妊娠したエミリはつわりを言い訳に、さっさとパートを辞めてしまった。家事は最低限にして寝てばかりいるし、きっと根性が足りないんだろう。そんななかコウタの成績が下がっていることが判明し、俺は「専業主婦のくせにちゃんと見てやれないのか」と激怒した。しかしそのことを子どもが3人いる同僚にグチると、思いもよらない反応が返って