◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第3戦ソフトバンク―日本ハム（17日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの周東佑京が、惜しくも超ファインプレーを逃した。3点ビハインドの7回2死満塁。郡司裕也の左中間へのライナー性の当たりに飛び込んだ。腕に当たったようにみえたが、つかむことができず、ボールが転々とする間に3人の走者が生還した。背部痛から復帰した周東は今CSで初のスタメン