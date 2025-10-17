◆パーソルクライマックスシリーズパファイナルステージ第3戦ソフトバンク―日本ハム（17日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの上沢直之投手が、7回途中でマウンドを降り、古巣相手に白星とはならなった。7回今季最多126球を投じ、7安打6失点（自責5）、10奪三振だった。初回は2死一、三塁から4番の郡司裕也に右方向へ先制の犠飛を許す。16日の第2戦では満塁機など2度の得点機で抑えるなど、2戦無安打としてい