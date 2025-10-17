発がん性物質「ＰＦＡＳ」をめぐり、兵庫県議が宝塚市に低減対策などを求めました。フライパンのコーティングなどに使われている有機フッ素化合物「ＰＦＡＳ」は、発がん性など健康への影響が指摘されています。兵庫県の丸尾牧議員らが今夏、宝塚市民１９人の血液を解析したところ、９人からアメリカ合衆国の基準を超える濃度のＰＦＡＳが検出されたということです。これをうけて丸尾議員は１０月１７日、宝塚市の森臨太郎