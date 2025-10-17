◇プロ野球パ・リーグ CSファイナルステージ第3戦 日本ハム 6-0 ソフトバンク(17日、みずほPayPayドーム)日本ハムは初回に先制するとレイエス選手や山縣秀選手のソロ本塁打、さらに郡司裕也選手のタイムリーなどで6得点。投げては先発・伊藤大海投手が8回無失点と好投するなどソフトバンク打線に得点を許さず、連敗を止めました。打線は初回に郡司裕也選手の犠牲フライで先制点を挙げると、4回には先頭のレイエス選手、7回にも先頭