【18日（土）の天気】全国的に雨が降り、激しい雷雨となるところもありそうです。●西日本、沖縄昼頃からは雨の降るところが多いでしょう。激しく降るところもありそうです。最高気温は30℃前後ですが、午後は気温が急降下するところもありそうです。●東日本北陸は午前中晴れ間がありますが、夕方からは雨で、大雨となるおそれがあります。関東は晴れる時間が長いものの、夜遅くは雨のところがありそうです。日中の気温は25℃〜26