「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神４−０ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）阪神がＤｅＮＡに完封勝利。３連勝にアドバンテージの１勝を含み、無傷で日本シリーズ進出を決めた。ＣＳ突破からの進出は球団３度目。初回、佐藤輝の３ランで先制すると、先発の高橋は八回途中３安打無失点と好投。プロ野球史上最速のリーグ優勝を決めた今季を象徴する戦いとなった。連勝で勢いに乗る阪神が初回から攻めた。先頭の近