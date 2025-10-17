シンガー・ソングライターの松任谷由実（７０）が１７日、都内で、１１月１８日発売の４０枚目オリジナルアルバム「Ｗｏｒｍｈｏｌｅ／ＹｕｍｉＡｒａＩ」の世界最速試聴会が開催され、開演前に夫で音楽プロデューサーの松任谷正隆氏（７３）とともにトークライブを行った。夫妻そろってイベントに登壇するのは、約１年７カ月ぶりとなった。正隆氏は過去の記憶をたどる際に、ユーミンに向かって「あれ？なんだっけ？お母さん