『レモン彗星』『オリオン座流星群』を見よう！ 秋の天体ショーが始まります。、、そして気になる天気を、画像で掲載しています。 ■レモン彗星は今年発見されました 『レモン彗星（C/2025 A6）』は、今年１月３日にアメリカのレモン山天文台で発見されたことから『レモン彗星』と名付けられました。「レモン」と名がついていますが「ライム」のような色合いです。２１日（火）に地球に最接近、４等級前後まで明るくなる