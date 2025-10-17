TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、徳光和夫さんとナイツ・塙宣之さん。ここでは、塙さんがナイツ結成からブレイクするまでの下積み時代を振り返りました。（左から）徳光和夫さん、塙宣之さん◆ナイツ結成直後に…塙：僕は2000年にナイツを結成した直後に交通事故で死にかけたんですよ。徳光：え!?塙：左足の大腿骨を複雑骨折して（骨が）外に飛び出ちゃって。徳