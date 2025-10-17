※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■これまでのあらすじ出産を支えてくれた助産師と夫との関係は、妻の知らぬ間に深まっていった。妻は夫が助産師と会っていた証拠のレシートを見つけるも、巧みな言い逃れに押し切られてしまう。そんな中、保育園の内定通知が届き、妻は復職に向けて準備を進める。断乳相談のため再び産院に行くことになった妻を夫は送っていくことに。声を