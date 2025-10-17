聞こえてるのに無視してんだよね見間違いじゃない？ママ友から送られてきた夫の疑惑写真／サレ妻になったので復讐したらママ友の罠でした（1）夫と一人娘・ミイちゃんと暮らすサキ。ミイちゃんが幼稚園に入園すると、ママ友のリエとその娘・ののちゃんとの交流が始まりました。娘が登園しぶりをするという共通の悩みから打ち解けたサキとリエ。2人きりでお茶やランチを楽しんだり、まるで親友のような関係が続きます。しかしある日