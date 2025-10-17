◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３４節神戸０―０鹿島（１７日・ノエスタ）前節終了時点で４位の神戸は、首位・鹿島との試合を０―０で終えた。勝ち点差５は縮まらなかった。キックオフ直後から、エンジン全開だった。強度高く奪っては、前を選択。セカンドボールの回収、出足の速さ、ボールをつないでチャンスを生み出すスピード、どの部分も神戸はやるべきことを徹底し、ペースを握った。前半３２分にはエリキが右ふともも裏を