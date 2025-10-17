浜焼きや海鮮丼で定番のホタテに異変です。歴史的な不漁で海鮮丼からホタテがなくなる事態に。サイズも小ぶりになっています。■値上げ＆サイズも「小ぶりに」豚の炭火ステーキやカキの串焼きなどお酒にぴったりのグルメが集合したイベント。中でも、ひっきりなしにお客さんが訪れていたのは、貝のうま味がぎゅっと凝縮したホタテ焼き。味が濃い青森県陸奥湾産を使っています。あぶったチーズがたっぷりのったホタテも。お客さんは