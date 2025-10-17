◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・最終ステージ第３戦阪神４―０ＤｅＮＡ（１７日・甲子園）セ・リーグ２位のＤｅＮＡは３連敗を喫して、同１位の阪神のアドバンテージの１勝を含めて０勝４敗となり、ＣＳ敗退が決定した。２年連続の下克上日本一はならず、今季限りで退任する三浦大輔監督の花道を飾れなかった。試合後、三浦監督はスタンドの声援に応え、阪神・藤川球児監督から花束を受け取り笑顔でグラ