前の話を読む。妻は実母と妹に離婚するつもりであること、ただその前にマンションを取り返すつもりであることを伝えた。■妻が行動しようとしたら…■親友のおかしな行動は今日だけではなく!?■親友は否定するが…■妻は親友を追撃！■親友と夫はグル？夫から「今日は遅くなる」との連絡が入り、妻はその隙にマンションへ行く予定を立てました。ところが間もなく、親友から飲みに誘う連絡が入ります。そこで妻は思い切って、以前か