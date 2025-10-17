21:30 カナダ国際証券取扱高（8月） 予想N/A前回266.9億カナダドル 21:45 ナーゲル独連銀総裁、IMF世銀年次総会出席 18日 1:00 グリーン英中銀委員、会議出席 1:15ムサレム・セントルイス連銀総裁、国際金融協会（IIF）年次総会出席（質疑応答あり） 1:30 ブリーデン英中銀副総裁、IMF世銀年次総会出席 2:00 レーン・フィンランド中銀総裁、ピーターソ