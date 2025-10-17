「ＪＥＲＡＣＳセ・ファイナルＳ・第３戦、阪神−ＤｅＮＡ」（１７日、甲子園球場）阪神・石井大智投手が大仕事を果たした。八回１死まで無安打投球を続けていた高橋が代打・松尾の中前打を含む３連打を許し、１死満塁から代打・戸柱を左飛に仕留めた２死満塁でマウンドに上がった。一発同点の大ピンチ。しかもシーズン中に１度敷かなかった３連投の舞台。それでも石井は蝦名を渾身の直球で空振り三振に仕留めると雄たけび